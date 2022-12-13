رصد مسيرة أمريكية على بعد 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم

ووفقا لموقع خدمة "Flightradar24"، حلقت المسيّرة من قاعدة "سيجونيلا" البحرية الجوية التابعة لحلف "الناتو" في جزيرة صقلية الإيطالية نحو الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، وبدأت في التحليق على بعد نحو 100 كيلومتر من شبه جزيرة القرم، وتم تصميم هذه الطائرة المسيّرة للاستطلاع والمراقبة، وهي قادرة على الطيران على ارتفاعات عالية ولمدة تزيد على 30 ساعة.

وكان وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو قد أعلن في نهاية أكتوبر الماضي ارتفاع عدد رحلات طائرات الاستطلاع التابعة لحلف "الناتو" بالقرب من حدود روسيا هذا العام بنسبة 30% مقارنة بالسابق.

يُذكر أن وزارة الدفاع الروسية أعلنت أمس الاثنين أن مقاتلة روسية من طراز "ميج -31" تابعة لقوات الأسطول الشمالي الروسي حلقت لتحديد هوية طائرة استطلاع نرويجية ورافقتها فوق بحر بارنتس.