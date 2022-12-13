اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:11 ص
أكرم القصاص
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رصاصة بالرأس والسبب خلاف على أولوية المرور.. حادث مروع بطرابلس اللبنانية.. فيديو

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:01 ص
رصاصة بالرأس والسبب خلاف على أولوية المرور.. حادث مروع بطرابلس اللبنانية.. فيديو جانب من الحادث
وكالات

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أطلق شاب يستقل دراجة نارية، النار من مسدسه على شاب آخر في منطقة الزاهرية بطرابلس، اثر خلاف على أفضليّة المرور، فأصابه برأسه، وقد تمّ نقله إلى المستشفى.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث وبدأت بتعقب مطلق النار.

 


لبنانى

طرابلس

اطلاق نار

لبنان



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