رصاصة بالرأس والسبب خلاف على أولوية المرور.. حادث مروع بطرابلس اللبنانية.. فيديو

أطلق شاب يستقل دراجة نارية، النار من مسدسه على شاب آخر في منطقة الزاهرية بطرابلس، اثر خلاف على أفضليّة المرور، فأصابه برأسه، وقد تمّ نقله إلى المستشفى.
وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث وبدأت بتعقب مطلق النار.
عبدالله عيسى ليس الضحية الأولى ولن يكون الأخيرة لأشخاص فقدوا كل حس بالإنسانية وامتهنوا الإجرام.— Bassam Abou Zeid (@BassamAbouZeid) December 12, 2022
بس لأن ما قربلو شوي ليقطع بدراجتو النارية فأطلق النار عليه. pic.twitter.com/YjbIPlnFeY
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