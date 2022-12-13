رصاصة بالرأس والسبب خلاف على أولوية المرور.. حادث مروع بطرابلس اللبنانية.. فيديو

وكالات

أطلق شاب يستقل دراجة نارية، النار من مسدسه على شاب آخر في منطقة الزاهرية بطرابلس، اثر خلاف على أفضليّة المرور، فأصابه برأسه، وقد تمّ نقله إلى المستشفى.

وقد حضرت القوى الأمنية إلى المكان، وفتحت تحقيقا بالحادث وبدأت بتعقب مطلق النار.