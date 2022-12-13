رئيس مدينة زفتى: الانتهاء من إنشاء محطة الصرف الصحي بسندبسط بنسبة 100%

الغربية محمد طارق

قال إبراهيم فايد رئيس مركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، أن مشروعات مبادرة حياة كريمة تسير على قدم وساق بكافة المشروعات الخدمية والمرافق للانتهاء منها وفقا للجدول الزمنى المحدد، موضحا أن القرى تشهد تطوير كبير فى كافة القطاعات "غاز طبيعى، معالجة مياه الشرب، محطات الصرف الصحى، توصيل الغاز الطبيعي" وغيرها من المشروعات والمنشآت الخدمية.

وأضاف فى تصريحات خاصة ل "اليوم السابع" أنه تم الانتهاء من محطة رفع الصرف الصحى بقرية سندبسط بنسبة 100%، وذلك بعد معاناة استمرت لسنوات قبل إطلاق مبادرة حياة كريمة، حيث انها أكبر قرية من حيث المساحة وتعداد السكان، كما وصلت نسب تنفيذ باقى المشروعات بالقرية كالسوق النموذجى إلى 95%.

يذكر أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة والجارى تنفيذها بقرى مركز زفتى قد تم نهو عدد 469 مشروعا من أصل 935 فى 22 قطاعا خدميا متنوعا بين (صرف صحى، مياه شرب، كهرباء، غاز، تربية وتعليم، شباب ورياضة، صحة، مجمعات خدمية، كبارى، تبطين، نقاط شرطية، مكاتب بريد، أبراج محمول. اتصالات) بإجمالى تكلفة تقترب من 4 مليار جنيه.