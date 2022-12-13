اليوم السابع
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رئيس شركة «مياه أسيوط» يتابع أعمال محطة أبوتيج ضمن مشروعات حياة كريمة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 10:45 ص
رئيس شركة «مياه أسيوط» يتابع أعمال محطة أبوتيج ضمن مشروعات حياة كريمة
كتب أحمد حسن

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تفقد المهندس على الشرقاوى، رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، ورئيس قطاع الدعم الفنى، بعض المشروعات الجارى تنفيذها ضمن مبادرة «حياة كريمة» الرئاسية بمركز أبوتيج.

 

وبدأت خطة المرور بمحطة أبو تيج المرشحة والتى تعمل بطاقة تصميمية فى المرحلة الأولى ب43000 م3 والتوسع بـ500 ليصبح 1000ل/ث بتصرف 86000م3/يوم لتخدم منطقة أبو الحارث حيث تم تنفيذ 45% وجارى استكمال المشروع كما تم إنشاء الخزان الأرضى بطاقة تخزينية 5000م3، وجارى إنشاء المروقات والمرشحات.

 

وأكد الشرقاوى ضرورة توصيل الخدمة للمواطنين فور الانتهاء من الأعمال التنفيذية وسرعة الربط على الشبكة لتحقيق الاستفادة الكاملة من خدمات المياه والصرف الصحى للمنتفعين بأقصى سرعة ممكنة.

 

جدير بالذكر أن المحطة ضمن مبادرة تطوير قرى الريف المصرى والموجهة لـ7 مراكز على مستوى محافظة أسيوط تمثلت فى (منفلوط– أبوتيج– أبنوب– صدفا– ديروط– ساحل سليم– الفتح).

 

وأضاف أنه جارى مضاعفة أحواض الترشيح الرملية بالمحطة لتصل إلى 16 حوض ترشيح رملى لتعمل المحطة بنظام الترشيح السطحى، لتغذية مدينة أبوتيج بالكامل والقرى التابعة لها.

 

وشدد على ضرورة رفع كفاءة مولد الديزل المزودة به المحطة تحسبًا لحدوث أى انقطاعات فى التيار الكهربى، مع مراعاة نظافة الموقع العام للمحطة، متعهدا بزيارة موقع المحطة للإطمئنان على كفاءة الأعمال الجارية وإتمام كل الملاحظات.

 

وأضاف أن سرعة نهو الأعمال طبقًا للجدول الزمنى لها موضوع فى عين الاعتبار حتى تسير إنجازات المبادرة الرئاسية فى خطواتها الثابتة نحو أهدافها المنشودة، انسجامًا مع توجهات القيادات السياسية لبذل كافة الجهود المتاحة فى شتى المناطق الجارى العمل بها لتحويل هذا الحلم إلى واقع حقيقى والعمل على قدم وساق لنهو الأعمال التنفيذية فى مواعيدها المحددة دون الإخلال بالجدول الزمنى نحو توحيد كل الجهود لتتوافق المبادرة مع أهداف التنمية المستدامة 2030م لتحقيق التمكين الاقتصادي.


وزاره الإسكان

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