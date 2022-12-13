اليوم السابع
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رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناشد التجار بتدوين سعر المستهلك على كل عبوة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:41 م
رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية يناشد التجار بتدوين سعر المستهلك على كل عبوة المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية
الإسماعيلية - صبرى غانم 

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شدد المهندس أحمد عثمان رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، على التزام جميع التجار والشركات المستوردة والمنتجة لمنتجات تعبأ محليا، وكذا المصنعة والمعبئة للسلع الغذائية، بقرار وزير التموين، بتدوين سعر المستهلك على كل عبوة، وذلك باللغة العربية وبخط واضح لا يقبل الإزالة والمحو، خاصة سلعتى السكر والأرز، بالإضافة إلى جميع البيانات الأخرى الواردة بالقرارات الوزارية المنظمة لذلك.
 
كما أكد، رئيس الغرفة التجارية المصرية بالإسماعيلية، على الإعلان عن المخازن والسلع وحظر حبسها عن التداول.
 
مشددا على الالتزام بكافة قرارات مجلس الوزراء بما أقرته من أسعار عادلة للأرز، كسلعة استراتيجية، وأن الأجهزة الرقابية ستتعامل بحسم مع كل من يُخزن هذه السلعة وغيرها، ويخفيها عن المواطنين، خاصة وأن الدولة لديها إحصاءات رسمية تُثبت أن إنتاجها من الأرز يكفى الاستهلاك المحلى ويزيد، مضيفا: نحن لن نرضى بأن يخسر التُجار، ولكن لن نسمح بأن يُبالغ البعض في مكاسبه على حساب المواطنين. 
 
ووجه المهندس أحمد عثمان بالتنسيق بين مديرية التموين والتجارة الداخلية، والغرفة التجارية بشأن التسعير العادل للسلع، ثم اعلان قوائم الأسعار.

الاسماعيلية

الغرفة التجارية بالإسماعيلية

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تموين الاسماعيلية

قوائم الأسعار



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