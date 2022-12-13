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"داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم على فندق فى كابول

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:55 ص
"داعش" يعلن مسئوليته عن الهجوم على فندق فى كابول تفجير فى كابول - ارشيفية
كتب : أحمد علوى

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أعلن تنظيم "داعش" الإرهابي، مسئوليته عن الهجوم على فندق في العاصمة الأفغانية كابول يوم الاثنين، ما أسفر عن مقتل 3 أشخاص وإصابة أكثر من 15 آخرين.

وفى وقت سابق، أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، عن سماع دوي انفجار وطلقات نارية خارج فندق في كابول، وذكر أحد مستشفيات المدينة أنه استقبل 21 شخصا بين جريح وقتيل، وذكرت حركة "طالبان" في وقت لاحق أن أجنبيين أصيبا في الهجوم وقتل ثلاثة من المهاجمين.

وقال تنظيم "داعش"، إن اثنين من أعضائها هاجموا فندقا يتردد عليه دبلوماسيون ورجال أعمال صينيون، حيث فجروا عبوتين ناسفتين مخبأتين في أكياس وألقوا قنابل يدوية وأطلقوا أعيرة نارية.

 

 


داعش

الارهاب فى افغانستان

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