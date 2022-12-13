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خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": وضع سقف سعر للغاز الروسى ليس سهلا

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:53 م
خبير اقتصادى لـ"القاهرة الإخبارية": وضع سقف سعر للغاز الروسى ليس سهلا النفط -أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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يلتقى وزراء طاقة الاتحاد الأوروبى، فى محاولة جديدة للتوافق على وضع سقف لسعر الغاز الروسى، وذلك فى أعقاب استمرار العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

 

وقال محمد يسلم الفلالي، الخبير الاقتصادى لقناة "القاهرة الإخبارية"، إن القرار لم يلق توافقًا حتى الآن داخل الاتحاد الأوروبي، خاصة وأنه قرار صعب، حيث يحتاج إلى إجماع من كل الدول الأوروبية، وهو ما لم يحدث حتى اللحظة.

 

وأضاف أن اتخاذ قرار تسقيف سعر الغاز يعتبر أمرًا ليس بالسهل، بسبب أنه يحتاج إلى العودة للمعايير الاقتصادية الدولية وآراء الخبراء والمؤسسات. وأضاف أن كل دولة تحاول أن تستغل مواقفها الدولية وقوتها في المفاوضات لخدمة مصالحها الاقتصادية.

 

وأوضح أن ما تخشاه الدول الأوروبية في مسألة تسقيف سعر الغاز والنفط، هو أن تقلل روسيا حصة أوروبا من الغاز، وبالتالي زيادة أسعاره في أسواق النفط العالمية.


أوكرانيا

الحرب الروسيه الاوكرانيه

القاهره الاخباريه

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