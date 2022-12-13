حياة كريمة ببنى سويف.. إنشاء مستشفى للتأمين الصحي بقرية بنى عدى

بنى سويف هانى فتحى

شهدت قرية بنى عدى التابعة لمركز ناصر شمال محافظة بنى سويف ، تنفيذ العديد من المشروعات ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة ببنى سويف.



وقال على يوسف رئيس مدينة ناصر شمال محافظة بنى سويف أن قرية بنى عدى شهدت الانتهاء من مبنى مستشفى التأمين الصحي الشامل بقرية بني عدي، والذي يتم تنفيذه على مساحة ١1850م، وذلك ضمن 17 مشروعا يجري تنفيذها بمركز ناصر، تحت إشراف جهاز تعمير وسط وشمال الصعيد لتحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة لأهالي المركز.



واضاف على يوسف لليوم السابع أنه يجرى انشاء سوق الرياض المطور، والذي يتم تنفيذه على مساحة 2200م، ليشمل أكثر من 40 باكية لخدمة أهالي القرية وتوابعها.







