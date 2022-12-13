اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:16 م
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حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى بالبحيرة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:04 م
حبس عاطل 4 أيام بتهمة الاتجار فى الهيروين وإحراز سلاح نارى بالبحيرة كلابشات - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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قررت نيابة إيتاى البارود بالبحيرة، برئاسة المستشار أحمد التهامى المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس عاطل لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لاتهامه بالاتجار في المخدرات وإحراز سلاح نارى بدون ترخيص.

وترجع أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة إخطارا بقيام "ع. ف" عاطل-  مقيم مركز ابتاى البارود بالاتجار فى المواد المخدرة متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولة نشاطه الإجرامي.

وبتقنين الإجراءات القانونية تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم وبحوزته 20 تذكرة لمخدر الهيروين وسلاح ناري ومبلغ مالي وهاتف محمول.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والمبالغ المالية من متحصلات البيع .

وتحرر عن ذلك المحضر اللازم تمهيدا لإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيق وأصدرت قرارها المتقدم. 

 


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