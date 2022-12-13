"جونز هوبكنز": إصابات كورونا حول العالم ترتفع لأكثر من 649 مليون حالة

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ذكرت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، اليوم الثلاثاء، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" حول العالم ارتفعت إلى 649 مليونا و890 ألفا و605 إصابات.

وأفادت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني، بأن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم ارتفع إلى 6 ملايين و654 ألفا و799 وفاة.

وأوضحت أن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 99.4 مليون إصابة، في حين تجاوزت حصيلة الهند 44.6 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بأكثر من 35.6 مليون.

ووفقا لأحدث البيانات، تصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الإصابة بالفيروس بأكثر من مليون و84 ألف حالة، تلتها البرازيل في المرتبة الثانية بـ 691 ألفا و15 وفاة ثم تأتي الهند في المرتبة الثالثة بإجمالي 530 ألفا و658 وفاة.