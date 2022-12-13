جهود الدولة لتنمية قطاع السياحة والآثار (فيديو)

يحظى قطاع السياحة فى مصر بدعم واهتمام كبير من قبل القيادة السياسية، باعتباره أحد أهم دعائم الاقتصاد القومى، إذ يمثل أحد المصادر الرئيسية للنقد الأجنبى فى مصر.

وتحتضن مصر الآلاف من المواقع الأثرية والتراثية التى تجعلها قبلة للزائرين والسائحين من مختلف دول العالم، بجانب المقومات والأنماط السياحية الأخرى كالسياحة الترفيهية والشاطئية وغيرها.

بحسب وزارة التخطيط فإنه من المقدر أن تصل استثمارات قطاع السياحة والآثار بخطة العام 2023/2022 إلى نحو 7.4 مليار جنيه

مقابل 6.2 مليار جنيه استثمارات متوقعة عام 21/2022.

ولعل من أبرز التوجهات الرئيسة لاستراتيجيّة التنمية السياحية، الترويج المكثف لبرنامج تحفيز الطيران العارض وتكثيف الخطة الإعلامية لهذا البرنامج فى دول الإرسال الرئيسية والوافدة وبخاصة المملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا وإيطاليا وإسبانيا، وكذلك دول شرق أوروبا التى لم تتراجع الأعداد القادمة منها مثل بولندا والتشيك ورومانيا وبيلاروسيا.