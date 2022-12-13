جمارك مطار القاهرة تضبط محاولتي تهريب 1.6 كيلو جرام مشغولات ذهبية

كتب أحمد مصطفى

تمكن رجال الجمارك بمطار القاهرة الدولي برئاسة صبحي ربيع جابر مدير الاداره الثانيه من ضبط محاولتي تهريب كمية من المشغولات الذهبية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 68 لسنه 1976 بشأن الرقابه علي المعادن الثمينة والأحجار ذات القيمة وتعديلاته والقانون رقم 1 لسنة 1994 بشان الوزن والقياس والكيل والقانون رقم 111 لسنة 1980 بشأن ضريبة الدمغة وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من دبى على رحلة الخطوط الجوية الإماراتية اشتبه حافظ المنشاوي حافظ مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول فى راكب مصري الجنسية أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية نظرا لارتباكه الشديد .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة أحمد سيد احمد مأمور الفحص وطاهر محمود خفاجي مدير الاداره فافادا بعدم وجود أي شئ مخالف .

ولاحظ أحمد حسن الحكش نائب مدير الاداره ارتداء الراكب ل 2 سلسله من معدن أصفر اللون يشتبه ان يكون من معدن الذهب فقام بالعرض علي صبحي ربيع جابر مدير الإدارة الثانية فقرر تكليف أحمد خيري رضوان وياسر محمد وعمرو عطية الدسوقى، وياسر محمد ابراهيم مدير إدارة الحركة بتفتيش الراكب ذاتيا.

فتبين وجود 2 سلسله من معدن أصفر اللون، يشتبه أن يكون من معدن الذهب، وفواتير خاصه بكمية من الذهب بمراجعتها، تبين أن مجموع الوزن بها لا يساوي الذهب المضبوط مع الراكب.

وتم إعادة العرض علي مدير الإدارة فقام بمناقشة، وسؤال الراكب عن باقي الذهب المدون بالفواتير فأقر بأنه بحوزة زوجته القادمة معة علي نفس الرحلة، فتم تكليف أماني عبد الله صالح بتفتيش الراكبة ذاتيا، فتبين وجود كمية من المشغولات الذهبية من معدن أصفر اللون يشتبة أن تكون من معدن الذهب.

وبلغ إجمالى المضبوطات 1.6 كيلو جرام مشغولات ذهبية.

قرر د . أحمد سعد مدير عام الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضري ضبط رقمى 165 و166لسنة 2022 وتم إعطاء الراكبة المشغولات الذهبية المستعملة التي كانت ترتديها .

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه على المنافذ الجمركيه والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .