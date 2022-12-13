اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:44 م
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بعد تلف المحاصيل ونفوق الحيوانات..

جفاف 4 بحيرات بشكل كامل فى بيرو.. والسلطات تفرض خطة طوارئ 60 يوما

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 02:04 م
جفاف 4 بحيرات بشكل كامل فى بيرو.. والسلطات تفرض خطة طوارئ 60 يوما الجفاف فى بيرو
فاطمة شوقى

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تعانى بيرو من موجة جفاف شديدة تقضى على المحاصيل الزراعية، وعلى مياه البحيرات والأنهار، كما أنها أدت إلى نفوق مئات من الحيوانات، ولذلك فرضت خطة طوارئ 60 يوما، وفقا لخبراء من هيئة الأرصاد الجوية والهيدرولوجيا الوطنية " سينامي".

وأشارت صحيفة "كلارين" الأرجنتينية إلى أنه وفقا لسينامى فإن أكتوبر الماضى شهد غيابًا ملحوظًا للأمطار، مثلما حدث فى عام 1976، ولذلك فإن بيرو تمر بأسوأ موجة جفاف منذ 58 عاما.

وأوضحت الصحيفة أنه فى مواجهة الخطر الوشيك المتمثل فى نقص المياه، الناجم عن قلة الأمطار فى المرتفعات الجنوبية من البلاد، تم تحديد إعلان الطوارئ لمدة 60 يومًا.

وقال المدير الإقليمى للزراعة، خايمى هويرتا أستورجا، أن خطة طوارئ للجفاف والفيضانات والصقيع ودرجات الحرارة المنخفضة، حيث سيتم تنفيذ المشروع الذى تمت الموافقة عليه وجعله ممكنًا وفقًا لمواصفات حكومة أريكويبا الإقليمية، من خلال مركز عمليات الطوارئ الإقليمى (COER).

وفى منطقة أبوريماك، جفت 4 بحيرات بشكل تام، وأسوأ شيء هو أنه، وفقًا لسينامى، سيستمر الجفاف طوال شهر ديسمبر ولن يمطر إلا فى يناير، وإنها حالة طارئة يرى فيها ألبكويروس ورعاة الغنم، وهم يتألمون، ماشيتهم تموت من العطش.

 


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