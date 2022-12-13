جامعة الزقازيق تتقدم 82 مركزا عالميا فى تصنيف "سيماجو الإسبانى" لعام 2022

وصرح الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق أن الجامعة حصلت على ترتيباً عالمياً متقدماً طبقاً لتصنيف سيماجو الإسباني الدولي 2022 وتقدمها بالترتيب 82 مركزاً عالمياً عن تصنيف العام الماضي، حيث كانت الجامعة تحتل المركز697 عالميا، كما تقدمت بالترتيب على مستوى الجامعات المحلية 4 مراكز حيث كانت تحتل المركز التاسع العام الماضى.

و أشاد رئيس الجامعة، بالإنجاز الذى تم تحقيقه وحصول الجامعة على ترتيب عالمى متميز، كما أشاد سيادته بالمجهودات المبذولة والخطوات التي يتم اتخاذها نحو الارتقاء بالمستوى البحثي والأكاديمي بالجامعة بهدف تحقيق مستوى عالي من التميز والريادة الإقليمية والدولية.

و أكد الدكتور خالد الدرندلى على تواصل العمل وبذل المزيد من الجهود فضلا عن توفير كافة الإمكانيات الضرورية من أجل الإرتقاء بالمنظومة التعليمية والبحثية بالجامعة، والسعى المستمر بهدف الوصول إلى مستوى أفضل الجامعات العالمية تأكيدا على أهمية البحث العلمي ودوره في تقدم ورقي المجتمعات الحديثة، و تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

وأوضح الدكتور أحمد عسكورة مدير مركز إدارة المشروعات والابتكار وريادة الاعمال والتصنيف الدولي بالجامعة إلى أن تصنيف سيماجو الإسباني يستند على عدة معايير، أبرزها أداء البحث 50 % وثانيا: مخرجات الابتكار 30 % وثالثا: التأثير المجتمعي 20 %.

كما أكد عسكورة بأن من أهم المقارنات التى يقدمها تصنيف « سيما جو الإسباني الدولي» هي تصنيف التخصصات الرئيسية التي تتيحها الجامعات العالمية ، حيث أظهرت نتائج التصنيف ظهور جامعه الزقازيق في أكثر من 15 تخصص.

والجدير بالذكر تصدر جامعة الزقازيق فى التخصصات الرئيسية التالية: علم الحيوان بالمركز 160 عالميا والأولى محليا، والعلوم البيطرية بالمركز 131و الثاني محليا ، وعلوم الجيولوجيا بالمركز 470 عالميا والثاني محليا، وفي مجال الهندسة بالمركز 463 والثالث محليا، وفى علوم الحاسب بالمركز 564 والثالث محليا، وعلوم الرياضيات بالمركز 585 والخامس محليا.