جامعة أسيوط تحصد المركز الأول بمسابقة مراكز الفنون فى مجال الأشعة الفنية

هنأ الدكتور أحمد المنشاوي القائم بعمل رئيس جامعة أسيوط القائمين على مراكز الفنون بجامعة أسيوط لحصولهم على المركز الأول عن عمل فنى "الليلة الكبيرة يا عمى"، وذلك خلال مشاركتهم فى مسابقة مراكز الفنون فى مجال الأشغال الفنية، كما أبدى إعجابه بالعمل الفنى المشارك فى المسابقة والذى يدل على التميز والإبداع الحقيقي لمراكز الفنون بالجامعة، مؤكداً على سعي الجامعة الدائم إلى القيام بدورها الفنى وإسهامها في الارتقاء به من خلال دعم المواهب الفنية والعناصر المتميزة من أبنائها، ومشيداً في ذلك بدور رعاية الشباب المركزية في مواكبة كافة المحافل الفنية والإبداعية إيماناً منها بأهمية الفن كقيمة ثقافية تسهم في عملية إحياء ونهضة المجتمع.

وقد أكد الدكتور احمد عبد المولى القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب علي أهمية تنمية الذوق العام لكافة أبناء الجامعة داخل محيط الجامعة وخارجها وإتاحة لهم حرية الإبداع والتعبير والفني في شتي صوره وألوانه، وذلك من خلال حرصها علي مدّ مختلف جسور العلوم والفنون والمعارف ودعمها المتواصل للعديد من المسابقات الفنية والمعارض والملتقيات التي تعكس إبداعهم الحقيقي وتنشر أفكارهم الجديدة والمتطورة، وهو ما يأتي في إطار استراتيجية الجامعة الهادفة لنشر الوعي وإحداث حركة تنويرية وفنية بين جميع الطلاب، والتأكيد على دور الفن فى الارتقاء بالذوق العام واكتمال وثقل الشخصية.

وحول تفاصيل المسابقة أوضح الدكتور أحمد شريت مدير الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية أن المسابقة نظمتها وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية الشباب، شارك بها نحو 21 قطعة فنية مقدمة من 21 جامعة مصرية من خلال مراكز الفنون بها، والتى ترعاها وزارة الشباب المصرية والتى تهدف إلى محو الأمية الفنية لشباب الجامعات وتعليمهم من الصفر فى مجالات الفنون التشكيلية والمسرح والموسيقى والكورال والفنون الشعبية حيث تتم الدراسة فى المركز على مدار سنتين بشرط أن يكون الطالب من الكليات غير المتخصصة من الفرقة الأولى والثانية ويتم منح الطلاب شهادة معتمدة من ورارة الشباب والرياضة عند ختام الدراسة بالمركز.