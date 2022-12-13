"ثقافة المنوفية" تنظم أنشطة وفاعليات عديدة خلال أسبوع ضمن "حياة كريمة"

وأشار أحمد فوزى مدير مديرية الثقافة إلى أنه تم إقامة 109 أنشطة ثقافية وفنية بـ 26 موقعا ثقافيا بإجمالى 3 آلاف و605 مستفيدين، وذلك خلال الفترة من 1 وحتى 7 ديسمبر الجارى ضمن أعمال المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لافتا إلى أن تلك البرامج الثقافية والفنية تهدف إلى الارتقاء بالذوق العام وتنمية الموهوبين والنابغين والمبدعين وتقديم الدعم الرعاية الشاملة لهم، ولاسيما اكتشاف المواهب الفنية والثقافية لذوي الهمم من أبناء المحافظة، فضلا عن تحقيق العدالة الثقافية بين فئات المجتمع وحماية وتعزيز التراث الثقافي.

ومن جانبه، أكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهداً في تقديم الدعم والتيسيرات اللازمة لكافة الفاعليات الثقافية والفنية ، مشيدا بالدور الرائد والحيوي لوزارة الثقافة بأنشطتها المتنوعة في تشكيل الوعي المجتمعي لدى المواطنين .