تنفيذ 5614 مشروعًا تنمويًا فى محافظة أسوان.. صور

أعلنت جمعية الأورمان تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، تنفيذ عدد 5614 مشروعًا تنمويًا لأصحاب المشاريع متناهية الصغر والأسر الأولى بالرعاية من أبناء محافظة أسوان منذ بداية العمل فى النشاط إلى الآن.

يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتعزيز ثقافة العمل الحر وتشجيع الشباب على إقامة المشروعات المختلفة؛ للحد من البطالة وبما يتماشى مع خطط التنمية التى تشهدها الدولة فى شتى المجالات.

وأكد محمد يوسف، وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بأسوان، على توفير كافة سبل الدعم والتكاتف مع مؤسسات المجتمع المدنى من أجل تحسين مستوى معيشة الأسر الأكثر احتياجا تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

من جانبه أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن المشاريع المقدمة متمثلة فى المهن كالسباكة والنجارة والحدادة والميكانيكا بالإضافة إلى البقالة والاكشاك، وعدد من المشروعات التى تستهدف إيجاد مصدر دخل ثابت للأسر الاولى بالرعاية، وتمكينها من الاعتماد على الذات فى مواجهة أعباء الحياة حتى يكونوا أعضاء فاعلين فى المجتمع.

وأشار شعبان إلى التعاون الوثيق للجمعية مع محافظة أسوان التى تقوم بتذليل كافة العقبات أمام عمل الجمعية مضيفًا أن الجمعية تقوم بعمل مسح اجتماعى للفئات المستحقة لمساعداتها بالتعاون مع الجمعيات الأهلية بالقرى والنجوع بهدف التوزيع العادل ووصول التبرعات لمستحقيها من المحتاجين والأيتام بالمحافظة حيث يتم إجراء بحوث ميدانيه لحصر المحتاجين من الأسر الأكثر احتياجًا المنتشرة فى أرجاء المحافظة.

والجدير بالذكر أن الجمعية بجانب تلك المشروعات بمحافظة أسوان تقوم بإعادة إعمار المنازل المتهالكة وتنظيم قوافل طبية وعلاج حالات العيون وعمليات القسطرة للأطفال غير القادرين وتقديم الأطراف الصناعية وزواج اليتيمات.