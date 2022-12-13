"تموين برج العرب" تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية بإحدى الشركات

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية حملة مكبرة تنفيذا لتعليمات محمد سعد الله وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية بتشديد الرقابة على شركات المواد الغذائية حفاظا على صحة المواطنين.

وقامت إدارة تموين برج العرب برئاسة محمد العدوى مدير الإدارة وفريق العمل التابع له بشن حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط شركة مواد غذائية ببرج العرب لحيازتها مواد غذائية منتهية الصلاحية وإعادة تدويرها، وذلك بنزع "استيكر" الملصق عليها ووضع "استيكر" آخر مدون عليه تاريخ إنتاج وصلاحية مخالف للحقيقة بغرض الغش والتدليس، وقد تم ضبط التحفظ على 30 كرتونة تمر هندي بداخل كل كرتونة 30 قطعة بإجمالي 900 قطعه زنة الواحدة 300 جم منتهية الصلاحية.

وكذلك 17 كرتونة قمر الدين أنواع مختلفة داخل كل كرتونة 20 قطعة بإجمالي 340 قطعة زنة الواحدة 400 جم منتهية الصلاحية، و28 كرتونة تمر منتهية الصلاحية وعليها استيكر سهل النزع، و9 صفائح كاجو زنة الواحدة 10 كجم بإجمالي كمية قدرها 110 كجم غير مدون عليه أي بيانات ومشكوك في صلاحيتها وسلامتها.

وقد تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.