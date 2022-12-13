تكريم مدربى أعضاء البرنامج القومى لمواجهة الشائعات بجامعة حلوان

كتب: محمود طه حسين

شهد السيد قنديل رئيس جامعة حلوان احتفال تخريج دفعات من المتدربين على البرنامج القومى لمواجهة الشائعات والذي تم تنفيذه بين طلاب وطالبات جامعة حلوان لجميع الكليات.

وأشادت الدكتورة رانيا لاشين عضو البرنامج القومي لمواجهة الشائعات وتأثيرها علي الأمن القومي بكفاءة الشباب المتدربين بالبرنامج والذين تم تدريبهم علي التعرف على مفهوم الشائعات وكيفية التمييز بينها وبين الحقائق والأخبار الصحيحة، وتصنيف الشائعات وبيان تأثيرها على الفرد والمجتمع، وكيفية ربط الشائعات بالأمن القومى.

وأكدت على دور شباب مصر والذى يمثل 67 ٪؜ من تعداد مصر فى دحض الشائعات بأسلوب علمى يتماشى مع مستحدثات العصر وكيفية مواجهة حروب الجيل الرابع، والتفريق بين الاخبار الكاذبة والمزيفة والبعد عنها والحد من انتشارها وبين الاخبار الصادقة المتسقة من مصادرها الرسمية، وزيادة وعي الشباب والعمل علي الولاء والانتماء للطلاب لرفع مكانه بلادهم والحفاظ علي مقدراتها.

وعبرت الدكتورة رانيا لاشين عن سعادتها وامتنانها بالتكريم تقديرًا لجهودها في تدريب طلاب الجامعة.