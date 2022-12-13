تعليم القاهرة يحظر استخدام الموبايل ويحذر من مخاطر الألعاب الإلكترونية

كتب سيد الخلفاوى

التقى أيمن موسى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، وكلاء الإدارات التعليمية، وذلك لمناقشة سير العملية التعليمية، و التأكيد علي ضرورة المتابعة أثناء اليوم الدراسي ووقت انصراف الطلاب، وشدد مدير المديرية على حظر استخدام أجهزة الهاتف المحمول للطلاب والطالبات .

كما دعا " موسي " الإدارات التعليمية بعمل ندوات توعوية تحذر من خطورة الألعاب الإلكترونية والتأكيد على عدم ممارستها حرصاً على سلامتهم والإهتمام بالأنشطة المدرسية التى تنمي العقل والجسم، كذلك إلقاء الضوء على النماذج والشخصيات المشرفة فى الإذاعة المدرسية ليكونوا مثل وقدوة لأبناؤنا الطلاب .

ولفت إلى تفعيل دور الاخصائى الاجتماعى والنفسى، والذى يعد دورهم أساسى فى العملية التعليمية، فى توعية الطلاب وأولياء أمورهم بخطورة تلك الألعاب ، وضرورة تضافر كل الجهود والعمل بروح الفريق من أجل تحقيق غداً أفضل لأبناؤنا الطلاب

كما أشارت زينب عبد الفتاح وكيل المديرية لشئون الإدارات إلى التعاون التام بين الجميع للارتقاء بالعملية التعليمية، معلنه أنه تم التنسيق مع الأزهر الشريف فى عمل برامج توعية عن الهوس الالكترونى والألعاب الضارة وخطورتها على الإنسان، وتم ايضا وضع خطط وبرامج وقائية لمثل هذا الاستخدام السئ للتكنولوجيا والتأكيد على حصص الريادة و أهمية دور المعلم رائد الفصل الذى ينافش الطلاب فى كافة نواحي الحياة وإرشادهم بالطرق السلمية والصحيحة ويتم الآن عمل حملة توعية بالمدارس اسمها نحو جيل أكثر تسامحا وخلقا بالتعاون مع الأزهر الشريف لتدعيم الڨيم الأخلاقية السليمة والحميدة.