تعرف على "نيشان الكمال" ووسام "شفت" أبرز القطع الأثرية الملكية بمتحف الغردقة.. صور

يضم متحف آثار الغردقة مجموعة كبيرة من القطع الأثرية التى ترجع للعصور المختلفة من بينها العصر الحديث والأسرة العلوية، ويعرض "اليوم السابع" معلومات عن وسامين ملكيين متواجدين داخل متحف آثار الغردقة ضمن القطع الأثرية الملكية.. تعرف عليها.

نيشان الكمال أو وسام الكمال هوه أحد الأوسمة الملكية التى تعود للعصر الحديث، وهو من الاوسمة التى كانت تمنح إبان الحقبة الملكية فى مصر، ويضم التاج الملكى.

وكذلك وسام " شفت" هوه نيشان عثمانى من عهد السلطان عبد الحميد الثانى، حيث يرجع لتاريخ لبداية القرن الـ 19 وهو من الأوسمة الملكية، ويشبه النجمة فى شكله.

يذكر أن متحف آثار الغردقة والذى تم افتتاحه منذ عامين بداية 2020 بحضور رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، والذى يضم اكثر من 2000 قطعة أثرية من عدة عصور مختلفة فرعونية ورومانية وقبطية وحديثة واسلامية وغيرها، ويصل إليه الآلاف من السياح لمشاهدة تلك القطع الأثرية من شتى دول العالم.