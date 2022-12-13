اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:22 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

تعرف على كلية اللاهوت بمجمع كنائس الإيمان التابعة للكنيسة الإنجيلية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:00 ص
تعرف على كلية اللاهوت بمجمع كنائس الإيمان التابعة للكنيسة الإنجيلية كلية اللاهوت الإنجيلية
كتب ــ محمد الأحمدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تعتبر كلية اللاهوت بمجمع كنائس الإيمان إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الإنجيلية، حيث أنشأت لتدريب وتمكين المدعوين للرعاية والعلمانيين الراغبين فى الدراسات اللاهوتية المتخصصة فى مصر وخارجها.


وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكلية.


تعتبر الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية، درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية بعد إتمام دراسة 130 ساعة معتمدة، ودرجة الدبلوم فى العلوم اللاهوتية بعد إتمام دراسة 100 ساعة معتمدة.


وتقبل الكلية الطلبة من الجنسين بشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، كما يشترط الحصول على مؤهل عالى وألا يزيد السن عن 32 سنة للراغبين فى التفرغ بمجمع كنائس الإيمان، ولغير المتفرغين لا يزيد السن عن 45 سنة.


وتتكون أعضاء هيئة التدريس بالكلية من الأساتذة الموثوق فى حياتهم وإمكانياتهم العلمية ، والحاصلين على مؤهل جامعى، بالإضافة إلى أحد المؤهلات اللاهوتية التالية: • الدكتوراة • الماجستير • البكالوريوس.


وتبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر من كل عام وتنتهى فى شهر يونيو من العام التالى .


 تعقد الدراسة فى أيام الخميس والجمعة كل أسبوعين كالتالى: الخميس: من 3 – 9 مساءً. •الجمعة: من 9 صباحاً – 7:30 مساءً.
 

 


الكنيسه الانجيليه

كليه اللاهوت

مجمع كنائس الايمان

العلوم اللاهوتيه



الموضوعات المتعلقة

كليات اللاهوت للأقباط الأرثوذكس بالمعادى تشارك فى لقاء رياضى

الأحد، 27 نوفمبر 2022 06:01 م

كلية اللاهوت الأسقفية تختتم المؤتمر العام الأكاديمى الجديد

الثلاثاء، 20 سبتمبر 2022 02:55 م

تعرف على تاريخ كلية اللاهوت التابعة للطائفة الإنجيلية فى مصر

الثلاثاء، 09 أغسطس 2022 01:00 ص

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة من طلاب الكلية ومعهد جبال النوبة

الأحد، 24 يوليه 2022 12:05 م

كلية اللاهوت الأسقفية تحتفل بتخريج دفعة جديدة 23 يوليو الجارى

الخميس، 14 يوليه 2022 04:48 م

تعرف على كلية اللاهوت التابعة للكنيسة الأسقفية فى مصر

الجمعة، 17 يونيو 2022 04:00 ص

كلية اللاهوت الأسقفية تستضيف قسا أمريكيا فى سلسلة محاضرات 22 يونيو

الخميس، 16 يونيو 2022 01:49 م

كلية اللاهوت الإنجيلية تعلن فتح باب التقدم فى برامجها لعام 2022- 2023

الخميس، 09 يونيو 2022 02:56 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة