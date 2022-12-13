تعرف على كلية اللاهوت بمجمع كنائس الإيمان التابعة للكنيسة الإنجيلية

تعتبر كلية اللاهوت بمجمع كنائس الإيمان إحدى المؤسسات التعليمية التابعة للكنيسة الإنجيلية، حيث أنشأت لتدريب وتمكين المدعوين للرعاية والعلمانيين الراغبين فى الدراسات اللاهوتية المتخصصة فى مصر وخارجها.



وخلال السطور التالية ننشر أبرز المعلومات عن الكلية.



تعتبر الدرجات العلمية التى تمنحها الكلية، درجة البكالوريوس فى العلوم اللاهوتية بعد إتمام دراسة 130 ساعة معتمدة، ودرجة الدبلوم فى العلوم اللاهوتية بعد إتمام دراسة 100 ساعة معتمدة.



وتقبل الكلية الطلبة من الجنسين بشرط الحصول على مؤهل متوسط على الأقل، كما يشترط الحصول على مؤهل عالى وألا يزيد السن عن 32 سنة للراغبين فى التفرغ بمجمع كنائس الإيمان، ولغير المتفرغين لا يزيد السن عن 45 سنة.



وتتكون أعضاء هيئة التدريس بالكلية من الأساتذة الموثوق فى حياتهم وإمكانياتهم العلمية ، والحاصلين على مؤهل جامعى، بالإضافة إلى أحد المؤهلات اللاهوتية التالية: • الدكتوراة • الماجستير • البكالوريوس.



وتبدأ الدراسة فى شهر سبتمبر من كل عام وتنتهى فى شهر يونيو من العام التالى .



تعقد الدراسة فى أيام الخميس والجمعة كل أسبوعين كالتالى: الخميس: من 3 – 9 مساءً. •الجمعة: من 9 صباحاً – 7:30 مساءً.

