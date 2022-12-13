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تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل مفاعلات المحطة النووية بالضبعة

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:02 م
تعرف على الجدول الزمنى لتشغيل مفاعلات المحطة النووية بالضبعة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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يرصد "اليوم السابع" لقراءه كل ما يريد معرفته عن الجدول الزمنى لتشغيل المحطة النووية بالضبعة الذى أعدته هيئة المحطات النووية بالتعاون مع شركة روساتوم الروسية المسؤولة عن إنشاء أول محطة نووية لتوليد الكهرباء بقدرة 4800 ميجا وات، والتى تعد الأحدث على مستوى العالم، حيث تم تصميمها بشكل متطور من طراز vver 1200 ومن المقرر تشغيل اول مفاعل بقدرة 1200 ميجا وات فى 2028.

وفيما يلى الجدول الزمنى لتشغيل المفاعلات النووية الـ4 بالضبعة لتوليد الكهرباء:

1- تشغيل المفاعل الأول رقم واحد فى 2028.
 
2- المفاعل الثاني فى 2029.
 
3- المفاعل الثالث فى 2030.
 
4- المفاعل الرابع فى 2031.
 
الجدير بالذكر أن محطة الضبعة هي المحطة النووية الأولى من نوعها في مصر، والتي سيتم بناؤها في مدينة الضبعة في محافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط، على بعد حوالى 130 كم شمال غرب القاهرة.
 
وتضم محطة الطاقة النووية 4 وحدات طاقة بسعة 1.2 جيجاوات لكل منها، مُثبتة مع مفاعلات 3+ VVER (مفاعلات الطاقة التي يتم تبريدها بالماء)، ويتم تنفيذ بناء محطة الطاقة النووية وفقًا للاتفاقية المشتركة التي دخلت حيز التنفيذ في 11 ديسمبر 2017.

الكهرباء

الطاقة المتجددة

الطاقة النووية

الضبعة

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