تطعيم 84%% من المستهدف فى حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ببنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

أنهت مديرية الصحة بمحافظة بنى سويف من تطعيم 84% من المستهدف مع نهاية اليوم الثانى من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وانطلقت الاحد الماضى الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة بنى سويف ،حيث يبلغ عدد الأطفال المستهدف تطعيمهم في الحملة 570 ألفا و904 طفلاً وطفلة بجميع مدن ومراكز وقرى المحافظة،وذلك ضمن خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال.

أشار الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة، إلى أن استراتيجية العمل بالحملة، والتي تم عرضها على المحافظ، وتنفذها إدارة الطب الوقائي ،تعتمد على التجريع (التطعيم بالفم) من منزل إلى منزل على مستوى إدارات الصحة و195 مركز تطعيم من خلال 1585 فرق تطعيم ثابتة ومتحركة،( 224 فرقة ثابتة +1361 فرقة متحركة)،بواقع (112153 طفلاً ببني سويف، و69464 طفلاً بناصر، و 93949 طفلاً بالواسطى ، و80644 طفلاً باهناسيا، و56723 طفلاً بسمسطا،و81092 طفلاً بببا، و76879 طفلاً بالفشن)،بهدف رفع الحالة المناعية للأطفال أقل من 5 سنوات،وذلك لاستمرار الحفاظ على مصر خالية من المرض، مؤكداً على عدم وجود أية آثار جانبية للطعوم، ولاتوجد للمرض وقاية سوى التطعيم





