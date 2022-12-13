تطعيم 35% من المستهدف بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

تفقد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، اليوم، الثلاثاء، سير العمل بالحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال بالمجان (للمصريين وغير المصريين) بالوحدات الصحية الموزعة على مستوى المحافظة، وذلك في إطار توجيهات فخامة رئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال؛ يرافقه خلال التفقد الدكتورة جاكلين عازر، نائب المحافظ، والدكتورة أميرة طهيو مدير مديرية الشئون الصحية بالإسكندرية.

وخلال تفقده؛ اطمأن المحافظ على نسب تلقي الأطفال المستهدفة للتطعيم بالحملة من خلال فرق التطعيم المتحركة والثابتة؛ مؤكدا على أهمية نشر فرق التوعية للتنبيه على أولياء الأمور بضرورة تطعيم الأطفال ضد هذا المرض حفاظاً على صحتهم وسلامتهم؛ مشيداً بالجهد المبذول من قبل مديرية الشئون الصحية لتقديم كافة التسهيلات للتوسع في الأنشطة التوعوية خاصةً بالمناطق الأكثر احتياجا.

ومن جانبها؛ أشارت الدكتورة أميرة طهيو، مدير مديرية الشئون الصحية بالمحافظة؛ أن الحملة القومية لتطعيم الأطفال ضد مرض شلل الأطفال، قد بدأت يوم 11 ديسمبر ومن المقرر لها أن تستمر حتى يوم 15 ديسمبر الجاري، لافتة أن المستهدف من حملة التطعيم 746530 طفلا من عمر يوم وحتى 5 سنوات وقد تم تطعيم خلال اليوم الأول من الحمة 258434 طفلا بنسبة تقدر بـ35%، من خلال 2144 فريق ثابت ومتحرك، منها 138 فريقا ثابتا و2006 فريق متحرك، موضحة أن عدد الأفراد العاملين بالحملة 4288 من العاملين بوزارة الصحة ومدارس التمريض والمعهد الفني الصحى.