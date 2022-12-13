اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:59 م
أكرم القصاص
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تطعيم أكثر من 780 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 85.8%

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 01:06 م
تطعيم أكثر من 780 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 85.8% الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال
سوهاج عمرو خلف

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عن تطعيم 780 ألف و 276 طفلا ضد مرض شلل الأطفال من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم، ضمن فعاليات الحملة القومية بنسبة 85.8٪ حتى الآن، حيث يبلغ إجمالي المستهدفين من سن يوم حتى خمس سنوات بسوهاج 909 آلاف و682 طفلا.
 
وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة من 2561 فريقا إلي 2717 بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للحملة وعقد اجتماع يومي لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة وتفادى أى معوقات تواجه أعمال الفرق، لافتا إلى استمرار أعمال الحملة حتى مساء غدا الأربعاء 14 ديسمبر الجارى.
 
الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج
الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بسوهاج

الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بمحافظة سوهاج
الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال فى سوهاج
حملة شلل الأطفال فى سوهاج

الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال فى محافظة سوهاج
الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال فى محافظة سوهاج

الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال
الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

جانب من الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال
جانب من الحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال

 


سوهاج

الصحة

شلل الاطفال

محافظة سوهاج



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