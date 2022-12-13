تطعيم أكثر من 780 ألف طفل بالحملة القومية ضد مرض شلل الأطفال بنسبة 85.8%

أعلنت مديرية الشئون الصحية بمحافظة سوهاج عن تطعيم 780 ألف و 276 طفلا ضد مرض شلل الأطفال من إجمالي الأطفال المستهدف تطعيمهم، ضمن فعاليات الحملة القومية بنسبة 85.8٪ حتى الآن، حيث يبلغ إجمالي المستهدفين من سن يوم حتى خمس سنوات بسوهاج 909 آلاف و682 طفلا.

وقال الدكتور سامي النجار وكيل وزارة الصحة بسوهاج، إنه تم زيادة عدد الفرق الثابتة والمتنقلة من 2561 فريقا إلي 2717 بجميع مراكز المحافظة، مشيرا إلى المتابعة المستمرة للحملة وعقد اجتماع يومي لتقييم أداء فرق التطعيم المشاركة وتفادى أى معوقات تواجه أعمال الفرق، لافتا إلى استمرار أعمال الحملة حتى مساء غدا الأربعاء 14 ديسمبر الجارى.