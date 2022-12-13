تركيب "بلاط" كوبرى المرور الجديد لبدء تشغيله للحد من الزحام .. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أنه جاري تركيب بلاط كوبري المرور الجديد المقابل لإدارة مرور كفر الشيخ، موجها بسرعة الانتهاء منه لبدء تشغيله لحل مشكلة التكدس المرورى الذى تشهده منطقة القنطرة، وموقف كفر الشيخ العمومي.

يأتي ذلك ضمن خطة المحافظة لحل مشكلة المرور والزحام التي تشهدها منطقة موقف كفر الشيخ، إضافة إلى إنشاء المحار الجديدة التي تشهدها منطقة شرق وغرب العاصمة، للربط بينهما إضافة للحد من التكدس المروري الذي كانت تشهده وسط المحافظة.

وتم إنشاء كوبري المرور الجديد، لتحويل طريق الصوالحة لاتجاه واحد للمتجهين من مدينة كفر الشيخ المحلة الكبرى ومراكز بيلا والحامول وبلطيم، وطريق أبو الطيب اتجاه واحد للقادمين من بيلا والحامول والمحلة الكبرى، وقرى مركز كفر الشيخ.



الكوبري



الكوبري



كوبري المرور