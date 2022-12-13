ترحيب كويتي واسع باتجاه البرلمان الأوروبي لإعادة ملف ال«شنجن» إلى «لجنة الحريات"

كتب- وكالات

رحبت صحف ووسائل إعلام كويتية عدة اليوم، بتصريحات رئيس لجنة الحريات المدنية والعدل والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي خوان فرناندو، القاضية "بإعادة ملف إعفاء مواطني الكويت وقطر من تأشيرة (شنجن) إلى لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي".

وأبرزت وكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم تصريح فرناندو لها، بان إعفاء مواطني دولة الكويت من تأشيرة (شنجن) «خطوة جيدة ستسهم في التعاون والتفاهم المتبادل ليس في المجال السياحي فحسب، ولكن في المجالات التجارية والتبادل الاكاديمي والعلمي».

وفي السياق، نشرت صحيفة "الراي" الكويتية، في عددها الصادر اليوم، "موافقة البرلمان بهيئته العامة ، في الجلسة التي عقدت، الإثنين، في مقر البرلمان بمدينة ستراسبورغ الفرنسية، على إعادة الملف إلى اللجنة».

وأوردت صحيفة "القبس"، اليوم، " توقعات مسئول أوروبي بإعادة مناقشة هذا الملف في شهر يناير من العام المقبل".

وكانت لجنة الحريات المدنية والعدالة والشؤون الداخلية في البرلمان الأوروبي أعلنت يوم الخميس في الأول من ديسمبر الجاري الموافقة على إعفاء مواطني الكويت من تأشيرة (شنجن) بشروط.

وجاء في نص القرار الذي وافق عليه 42 عضوا مقابل رفض 16 عضوا «انه في حالة دولة الكويت فإن أعضاء اللجنة يؤيدون الاعفاء من التأشيرة بشرط وقف تطبيق عقوبة الإعدام والتي يجب أن تكون سارية قبل تنفيذ الاعفاء من خلال المفاوضات الثنائية».

كما وافقت اللجنة على الاقتراح المتعلق بإعفاء مواطني قطر وعمان والإكوادور.