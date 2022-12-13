اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 06:37 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 77 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالإسماعيلية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:10 م
تحرير 77 محضرا متنوعا خلال حملة تموينية على المخابز البلدية بالإسماعيلية مخبز - أرشيفية
الإسماعيلية- صبرى غانم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
شدد اللواء شريف فهمي بشارة على استمرار تكثيف الحملات التموينية اليومية على كافة القطاعات الخدمية لإحكام الرقابة التموينية على المخابز البلدية والأسواق والسلع والمواد الغذائية، والتأكد من مدى صلاحيتها للاستهلاك؛ حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.
 
وتنفيذًا لتوجيهات المحافظ قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسماعيلية بحملات تموينية على المخابز البلدية والمحال التجارية والأسواق العامة بالتعاون مع مباحث التموين، وقد أسفرت الحملة عن تحرير 40  محضرًا مخالفًا ما بين (عدم إعلان عن الأسعار، عدم حمل شهادة صحية، بيع بأزيد من السعر، عدم استخدام لافتة باللغة العربية). 
 
وفي ذات السياق، تم تحرير 37 محضرًا مخالفًا حيث جاءت المخالفات ما بين (إنتاج خبز ناقص وزن، إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، عدم إعطاء بون الصرف، عدم الإعلان عن مواعيد التشغيل، عدم نظافة أدوات العجن، توقف عن الإنتاج، تصرف في الدقيق)، وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
 
مخابز الإسماعيلية المخالفة (1)
مخابز الإسماعيلية المخالفة (1)

مخابز الإسماعيلية المخالفة (2)
مخابز الإسماعيلية المخالفة (2)

مخابز الإسماعيلية المخالفة (3)
مخابز الإسماعيلية المخالفة (3)

 


الاسماعيلية

تموين الاسماعيلية

محافظة الاسماعيلية

تصرف فى الدقيق

مباحث التموين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة