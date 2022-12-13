تجديد الثقة فى محمد عوض وكيلًا لمديرية التموين فى بورسعيد

بورسعيد - محمد عزام

أصدر الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتجديد الثقة فى محمد عوض عبد الله، بمنصب وكيل مديرية التموين فى محافظة بورسعيد.

وقدم ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، التهنئة لوكيل المديرية على ثقة وزير التموين، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى القيام بالمهام المسندة إليه.

ويشار إلى أن محمد عوض، وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أحد القيادات التموينية النشطة في المحافظة التي ساهمت في مواجهة وتجاوز أزمة الأرز الأخيرة، كما ترأس العديد من الحملات للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، فضلًا عن الدفع بالسيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين أقل من مثيلتها في الأسواق.