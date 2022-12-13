اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:06 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

تجديد الثقة فى محمد عوض وكيلًا لمديرية التموين فى بورسعيد

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 03:55 م
تجديد الثقة فى محمد عوض وكيلًا لمديرية التموين فى بورسعيد محمد عوض وكيل مديرية تموين بورسعيد
بورسعيد - محمد عزام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أصدر الدكتور على المصلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارًا، اليوم الثلاثاء، بتجديد الثقة فى محمد عوض عبد الله، بمنصب وكيل مديرية التموين فى محافظة بورسعيد.
 
وقدم ناصر ثابت، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، التهنئة لوكيل المديرية على ثقة وزير التموين، متمنيًا له التوفيق والنجاح فى القيام بالمهام المسندة إليه.
 
ويشار إلى أن محمد عوض، وكيل مديرية التموين ببورسعيد، أحد القيادات التموينية النشطة في المحافظة التي ساهمت في مواجهة وتجاوز أزمة الأرز الأخيرة، كما ترأس العديد من الحملات للرقابة على الأسواق والمحال التجارية، فضلًا عن الدفع بالسيارات المتنقلة لبيع السلع الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين أقل من مثيلتها في الأسواق.

بورسعيد

محافظة بورسعيد

اخبار المحافظات

اخبار محافظة بورسعيد

التموين

تموين بورسعيد



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة