تجارة القاهرة: انطلاق امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 22 ديسمبر

كتب ـ محمد صبحى

أعلن الدكتور جمال شحاتة عميد كلية التجارة ب جامعة القاهرة ، اعتماد الجدول الزمنى لامتحانات نهاية الفصل الدراسى بالكلية على مستوى جميع الفرق الدراسية والشعب والبرامج، حيث من المقرر أن تبدأ الاختبارات يوم 22 ديسمبر بمادة ريادة الأعمال كمتطلب تخرج، ثم استكمال امتحانات المواد الدراسية.

وأضاف الدكتور جمال شحاتة فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، أن مدة الامتحان ساعة ونصف، وتعقد الاختبارات فى قاعات ومدرجات الكلية على فترتين وأحيانا 3 فترات، وذلك لمنع الزحام والتكدس أثناء أيام تنظيم الامتحانات مع تطبيق قواعد التباعد بين الطلاب داخل القاعات.

وتابع عميد كلية التجارة بجامعة القاهرة، أنه تم إعلان جداول الامتحانات للطلاب عبر موقع الكلية الإلكترونى .

وأشار الدكتور جمال شحاتة فى تصريحاته، إلى أن تم الانتهاء من تقديم التماسات على نتائج امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول" الميد تيرم" وأنه جارى فحص الالتماسات تمهيدا لإعلان النتائج.