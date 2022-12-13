تبطين 593.5كم من الترع بتكلفة زادت عن مليار و461 مليون جنيه ببنى سويف

قال الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، انه تم الانتهاء من تبطين 593.5 كم بتكلفة "مليار و461 مليون و206 ألف جنيهاً" ، فيما يبلغ إجمالي أطوال الأعمال المستهدف تنفيذها 884.687 كم بتكلفة 2 مليار و415 مليون و384ألف جنيهاً ،تخدم 287ألف و 229 فداناً من خلال 238 ترعة بدائرة المحافظة، بينما تقدر الأعمال الجاري تنفيذها بأطوال 850.687 كم تخدم زمام 278 ألف و54فداناً باعتمادات تقدر بــ 2 مليار و311مليون و384ألف جنيهاً، في حين يبلغ إجمالي أطوال الأعمال الجاري طرحها وترسيتها 34 كم، باعتماد 104 مليون جينهاً ، وذلك منذ بداية المشروع وحتى 4 ديسمبر الجاري

ووجه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف، باستمرار المتابعة والمرور على الترع والمصارف والمحطات من خلال لجان المرور المشتركة من الوحدات المحلية والجهات الأمنية وإدارات الرى والصرف لاتخاذ الإجراءات اللازمة ومواجهة التعديات فى مهدها، تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية بسرعة الانتهاء من المشروع القومى لتأهيل البنية المائية التحتية،لافتا إلى توجيهاته بالتنسيق مع اللجان المعنية بمتابعة المشروعات بالمحافظة ،لتذليل المعوقات التى قد تطرأ على أعمال التنفيذ من خلال التواصل الدائم مع وزارة الري ، نظرا لأهمية المشروع الذى تنفذه الحكومة بمعدلات إنجاز جيدة وبأفضل جودة