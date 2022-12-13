تبطين 115 ترعة بمحافظة البحيرة بتكلفة 2 مليار و858 مليون جنيه

تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من جهودها لتنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يعد من المشروعات القومية الحضارية الهامه التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
وتقوم مديرية الري بالبحيرة بمتابعة تبطين 215 ترعة على مستوى المحافظة بتكلفة 2 مليار و858 مليون جنيه، بإجمالي أطوال 520 كم وبنسبة تنفيذ بلغت 64.4 ٪ ومن المقرر الإنتهاء من الأعمال سبتمبر 2023.
من جانبه أكد المهندس نادى سمير رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى، أن محافظة البحيرة وضعت خطة عاجلة للحفاظ على مياه نهر النيل، واستثمار المياه بشكل أمثل لكونها محافظة زراعية من الدرجة الأولى وذلك من خلال تبطين الترع بالمحافظة.
مشيرا إلى أهمية المشروع والذى سيحقق العديد من المكاسب للمزارعين ولمنظومة الري، مثل حدوث تحسن كبير فى عملية إدارة وتوزيع المياة، وحسم مشاكل نقص المياة بنهايات الترع، وحصول كافة المزارعين على حصتهم من المياة فى الوقت المناسب.
ولفت إلى المشروع الجديد يهدف الى تحسين نوعية المياة بالترع وتحقيق المردود البيئي والجمالي والتأثير الإيجابي على الصحة العامة ومنع إنتشار الأمراض.
تبطين 115 ترعة بمحافظة البحيرة بتكلفة 2 مليار و858 مليون جنيهالثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:11 م
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تكثف الأجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة، من جهودها لتنفيذ مشروع تبطين الترع والمصارف والذى يعد من المشروعات القومية الحضارية الهامه التى يتم تنفيذها على أرض المحافظة.
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