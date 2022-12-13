تأجيل محاكمة المتهمين بقتل كهربائى رفض خطوبة ابنته فى الشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت محكمة جنايات الزقازيق بالشرقية، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة 3 أشخاص، بينهم رجلين وسيدة إلى جلسة اليوم الأول من دور انعقاد شهر يناير المقبل، للمرافعة وسماع الشهود؛ لاتهامهم بالاشتراك فى قتل زوج المتهمة بعدما رفض خطوبة ابنته لأحد المتهمين.

صدر القرار برئاسة المستشار ضياء الدين محمد أبو الوفا، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم ومحمد حسنى بشرى ومحمد ماهر رشاد، وأمانة سر محمد فاروق وأحمد غريب.

تعود أحداث القضية رقم 31276 لسنة 2022 جنايات مركز الزقازيق، المقيدة برقم 2753 لسنة 2022 كلى جنوب الزقازيق، لشهر أغسطس الماضى، عندما تلقى اللواء محمد صلاح، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء محمدالجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بمقتل حسين م ع، وشهرته حسين زبادى، 43 عاما، كهربائى، إثر إصابته بـ 3 أعيرة نارية على يد مجهولين، وذلك أمام كوبرى عزبة حنا فى طريق بهنباى - الزقازيق.

وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة جزار ونجل شقيقته، وذلك لرفض المجنى عليه خطبة ابنته للأخير، فيما تبين وجود علاقة بين الجزار وزوجة المجنى عليه، وأنها قد ساعدت المتهمين واتفقت معهم على الخلاص من زوجها بعدما رفض خطبة ابنتهما لأحد المتهمين.

جرى ضبط المتهمين الثلاثة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3581 جنح مركز الزقازيق لسنة 2022، وبالعرض على جهات التحقيق قررت إحالة المتهمين محبوسين إلى محكمة جنايات الزقازيق.