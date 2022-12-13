بوتين يوجه بإدراج تاريخ الأديان في روسيا بمناهج الجامعات

كتب- وكالات

أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باتخاذ تدابير تهدف إلى الترويج لأبطال التاريخ والفولكلور الروسيين، بما يتوافق مع القيم التقليدية، وإدراج دورات في تاريخ الأديان في روسيا بمناهج الجامعات.

وقالت وسائل إعلام روسية، أن ذلك جاء بعد لقاء الرئيس مع المؤرخين وممثلي الديانات التقليدية في روسيا، وهو ما كان قد نشره الكرملين على موقعه في المرسوم الرئاسي المنشور بتاريخ 11 ديسمبر، والذي ينص على ضرورة "اتخاذ الحكومة الروسية التدابير المناسبة للترويج لأبطال التاريخ والفولكلور الروسيين الذين يلبون القيم التقليدية، بما في ذلك استخدام صور هؤلاء الأبطال في إنتاج المنتجات والسلع الاستهلاكية الجيدة والمطبوعات التذكارية وغيرها من المنتجات".

وكذلك أوعز الرئيس لوزارة التعليم والعلوم مع اللجنة المشتركة بين إدارات التعليم التاريخي ورابطة "المجتمع التاريخي الروسي، وبمشاركة السلطات التنفيذية الفدرالية ذات الصلة، وأوعز بالنظر في تطوير وتنفيذ دورة تدريبية في برامج الجامعات عن تاريخ الأديان في روسيا، وتقديم تقرير بذلك بحلول 15 مارس المقبل.

وأشار بوتين إلى ضرورة تطوير آليات نشر المعرفة العلمية الحديثة بين الشباب، والمتعلقة في المقام الأول بتاريخ روسيا.

كما أمر الرئيس الروسي بوضع مجموعة من الإجراءات لترميم المباني التاريخية المدمرة وإصلاح المباني المتضررة وتحديث المعدات التكنولوجية والمعارض ومناطق التخزين للتاريخ المحلي ومتاحف التاريخ العسكري للكيانات الجديدة المنضمة حديثا إلى روسيا، بما في ذلك إنشاء معارض حديثة في هذه المتاحف.

وأكد بوتين على ضرورة العمل على موضوع الجمع بين مادتي "تاريخ روسيا" و"التاريخ العام" في تنفيذ الجزء الإلزامي من البرامج التربوية للتعليم العام الأساسي والثانوي العام في مادة "التاريخ".