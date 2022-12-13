بلوجر أزياء تنكر اشتراكها مع زوجها فى جرائم النصب: انفصلت عنه بسبب تهديدى

كتب أحمد حسني

تواصل نيابة القاهرة الجديدة، الاستماع لأقوال المتهمة "بلوجر أزياء" و3 آخرين، في اتهامهم بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وأنكرت المتهمة "بلوجر أزياء" اشتراكها في النصب والاحتيال مع زوجها السابق، موضحة أنها انفصلت عنه بعد تلقيها العديد من التهديدات بسبب عمله.

وكانت كشفت الداخلية ملابسات ما تبلغ من 16 مواطنا باتهام ("بلوجر أزياء" – وزوجها "له معلومات جنائية" – وشقيقته وزوجها)، لقيامهم بالنصب والاحتيال عليهم والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل فى عدة مجالات "السيارات، العقارات، تداول الأوراق المالية" بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وقيام "البلوجر" المشار إليها بالترويج عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى "إنستجرام" لأنشطة تلك الشركات بأوساط متابعيها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط 3 منهم بنطاق محافظة الجيزة، وبمواجهتهم اعترفوا بتلقى أموال من المجنى عليهم بلغت أكثر من مليون جنيه بحجة استثمارها لهم مقابل أرباح إلا أنهم لم يقوموا بذلك أو رد أصل المبلغ. تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.