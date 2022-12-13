اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 07:41 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

بكين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على مسئولين صينيين

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:00 ص
بكين تحث واشنطن على رفع العقوبات المفروضة على مسئولين صينيين متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
دعا متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية "وانج ون بين"، الولايات المتحدة إلى الرفع الفوري للعقوبات التي فرضتها واشنطن على اثنين من كبار المسئولين الصينيين يوم الجمعة الماضي بادعائها ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان في منطقة التبت ذاتية الحكم.
 
وقال "وانج" - حسبما ذكرت وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن الجانب الأمريكي فرض عقوبات غير قانونية على المسئولين الصينيين الاثنين بموجب القانون المحلي وتحت ذريعة ما تسمى قضايا حقوق الإنسان في التبت، واصفا ذلك بأنه "تدخلا بشكل صارخ في الشؤون الداخلية للصين، وانتهاكا صارخا للأعراف الأساسية في العلاقات الدولية، وتقويضا للعلاقات الثنائية بشكل خطير"، مؤكدا أن بكين تعارض بشدة هذه العقوبات.
 
وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إلى أن بكين ستتخذ إجراءات فعالة وحازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة.

الصين

الخارجية الصينية

أمريكا والصين

بكين



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة