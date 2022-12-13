انقلاب سيارة نقل على محور 30 يونيو بالإسماعيلية دون خسائر بشرية

الإسماعيلية- صبرى غانم

تعرضت سيارة نقل لانقلابها على طريق بورسعيد القاهرة أعلى محور 30يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية وتم رفعها من على الطريق وتسير الحركة المرورية بصورة طبيعية أعلى المحور.