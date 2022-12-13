تعرضت سيارة نقل لانقلابها على طريق بورسعيد القاهرة أعلى محور 30يونيو دائرة مركز القنطرة غرب بمحافظة الإسماعيلية دون خسائر بشرية وتم رفعها من على الطريق وتسير الحركة المرورية بصورة طبيعية أعلى المحور.
تلقى المركز الإقليمى للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بمحافظة الإسماعيلية برئاسة اللواء هنري ابراهيم مساعد محافظ الإسماعيلية ورئيس الشبكة إخطارا من عمليات النجدة يفيد انقلاب سيارة نقل أعلى كوبري محور30 يونيو اتجاه مدينة القنطرة غرب بنطاق قرية الرياح.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة التنفيذية ومعدات الوحدة المحلية لمركز ومدينة القنطرة غرب برئاسة المحاسب ممدوح أنور رئيس مركز ومدينة القنطرة غرب والمحاسب علاء عبادى رئيس قرية الرياح .
ونجحوا فى رفع السيارة النقل من اعلى كوبرى محور 30 يونيو وتيسير حركة المرور على الطريق دون خسائر بشرية.
انقلاب سيارة نقل على محور 30 يونيو بالإسماعيلية دون خسائر بشرية
انقلاب سيارة نقل على محور 30يونيو بالإسماعيلية دون خسائر بشرية
انقلاب سيارة نقل على محور 30يونيو بالإسماعيلية
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