انعقاد مقرأة كبار القراء برواية ورش بمسجد الإمام الحسين بالقاهرة.. صور

كتب على عبد الرحمن

عقدت وزارة الأوقاف، صباح اليوم الثلاثاء، مقرأة كبار قراء القرآن الكريم وأعلام دولة ‏التلاوة في مصر برواية ورش من مسجد الإمام الحسين (رضى الله عنه)، وبرئاسة الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف، وعضوية كل من القارئ الطبيب أحمد نعينع، والقارئ الشيخ أحمد تميم المراغي، والقارئ الشيخ محمد فتح الله بيبرس، والقارئ الشيخ محمود على حسن، والقارئ الشيخ أحمد عوض أبو فيوض، والقارئ الشيخ يوسف حلاوة، والقارئ الشيخ فتحى عبد المنعم خليف، والقارئ الشيخ محمود الخشت، والقارئ الشيخ طه النعماني.

كما ضمت المقرأة القارئ الشيخ ياسر الشرقاوي، وإشراف فنى للأستاذ ‏عبد العزيز عمران، وبحضور الشيخ السيد عبد المجيد رئيس الإدارة المركزية لشئون ‏القرآن الكريم والمساجد، والدكتور محمود خليل وكيل مديرية أوقاف القاهرة، والشيخ محمد ملكة عضو الإدارة المركزية لشئون القرآن الكريم والمساجد، وجمع غفير ‏من رواد المسجد.‏

وفى مستهل جلسة التلاوة المباركة أكد الدكتور عبد الكريم صالح الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف ورئيس لجنة مراجعة المصحف الشريف أن الكلمات والحروف تتسابق للتعبير عن مدى الامتنان والشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى، لعنايته بالقرآن الكريم وأهله، ودعمه للفكر الوسطى المستنير، موجهًا الشكر لوزارة الأوقاف التى لم تأل جهدًا فى خدمة القرآن الكريم بقراءاته، ودعم أهل القرآن الكريم، وخدمة الدعوة الإسلامية.