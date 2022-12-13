انعقاد جلسات المؤتمر الثانى لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالفيوم

الفيوم رباب الجالي

عقدت اليوم الثلاثاء، أعمال جلسات المؤتمر الثاني لقطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة التغيرات المناخية ومنظومة التعليم "رؤية مستقبلية" بكلية التربية، حيث عُقدت عدد من الجلسات لمناقشة ٤٦ ورقة بحثية، وذلك اليوم الثلاثاء ٢٠٢٢/١٢/١٣ بعدد من قاعات كلية التربية.

وناقشت الجلسة الأولى التى عقدت برئاسة الدكتور يوسف سيد محمد، أستاذ ورئيس قسم أصول التربية، البحث المقدَّم من الدكتور مدحت محمد أبو النصر تحت عنوان (دور مهنة الخدمة الاجتماعية في مواجهة مشكلات التغير المناخي)، وكذلك البحث المقدَّم من الدكتوة رشيدة الطاهر بعنوان (آليات مقترحة للتثقيف المناخي في المؤسسات التعليمية) والبحث المقدم من الدكتورة رانيا عبد المعز الجمال بعنوان (تطوير التثقيف المناخي مدخل لتحقيق الاستدامة البيئية)، والبحث المقدم من كل من الدكتورة علا عبد الرحيم والدكتورة اسماء عبد السلام بعنوان (الكفايات التدريسية الواجب توافرها لدى معلمي المستقبل للتعامل مع آثار التغييرات المناخية) والبحث المقدم من كل من الدكتور يوسف محمد عبد الحميد والدكتورة سحر محمد سيد شعبان بعنوان (المدارس الخضراء ودورها في توعية الطلاب بقضايا الاستدامة البيئية في ضوء رؤية مصر ٢٠٣٠)، والبحثين المقدمين من كل من رشا ربيع محمود ومحمود أحمد السيد بعنوان (دور الإعلام والجامعات في رفع نسبة الوعي بقضايا التغيرات المناخية) و(التغيرات المناخية التداعيات - الآثار - الحلول).

وترأس الدكتور محمد عبد التواب أبو النور أستاذ الصحة النفسية وعميد الكلية السابق، فعاليات الجلسة الثانية، التي شملت مناقشة البحث المقدم من كل من الدكتور محمد عبد التواب أبو النور والباحث جهاد محمد كيلانى بعنوان (التغيرات المناخية ودورها في تشكيل البصمة النفسية - رؤية تحليلية) ، وكذلك البحث المقدم من كل الدكتورة رانيا شعبان الصايم والباحث وليد محمد ذكى بعنوان (جودة الحياة الأسرية وعلاقتها بالتغيرات المناخية- رؤية تحليلية)، والبحث المقدم من كل من الباحثين عبد الغنى نبيل مبارك عبد الغنى وإسلام طاهر عبد الحليم بعنوان (دور التعليم في تنمية الوعي البيئي بالتغيرات المناخية لدى الطلاب) والبحث المقدم من كلا من محمد عبد التواب أبو النور والباحثات ولاء محمود إسماعيل وهبة محمد عبد الحميد ومها بلال كردى ولمياء عبد الوهاب عبد الحميد بعنوان ( التغيرات المناخية واضطرابات النوم).

وتناولت الجلسة الثالثة التي عقدت برئاسة الدكتور رجاء عيد أستاذ المناهج وطرق التدريس وعميد الكلية الأسبق، البحث المقدمة من الدكتورة هناء نظير بعنوان (اهتمامات قسم الجغرافية في مواجهة التغييرات المناخية والبيئية بين الماضي والحاضر والمستقبل) والورقة البحثية المقدمة من الدكتورة رجاء عيد بعنوان (التغييرات المناخية ودورها في العملية التعليمية).

وبحث الدكتور حسام أبو الهدى والدكتور صلاح جمعة بعنوان (نحو تصور مقترح لتضمين ثقافة المناخ في مناهج المرحلة الابتدائية "الدراسات الاجتماعية حالة وأنموذج" ) والورقة المقدمة من كل من الدكتورة رضى محمد شعبان والدكتورة سلوى محمد عمار بعنوان (دور مناهج الدراسات الاجتماعية في تنمية الوعي بالتغيرات المناخية).

وأخيرًا البحثين المقدمين من كل من الدكتور أحمد يونس صالح (الرحلة اليومية إلى المدرسة: الفجوة بين سلوكياتنا في التنقل والمناهج الدراسية) والباحث عبد الله إسماعيل (الوعي الإنسانى التغيرات المناخية).