انطلاق بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة بمحافظة كفر الشيخ لمواليد 2005

كفر الشيخ- محمد سليمان

انطلقت بطولة كأس الرئيس لحياة كريمة لكرة القدم لمواليد 2005 اليوم الثلاثاء وتشهد البطولة مشاركة الفرق الرياضية الممثلة لإدارات "كفرالشيخ، مطوبس، الحامول، سيدي سالم، دسوق" التصفيات التمهيدية على مستوى الإدارات بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

أسفرت نتائج اللقاءات بمطوبس عن فوز مركز شباب برج مغيزل، بالمركز الأول و الجزيرة الخضراء بالمركز الثاني و بهذا تم تصعيد برج مغيزل ممثلاً لشباب مطوبس، أما عن لقاءات إدارة شباب دسوق، فقد انتهت التصفيات التمهيدية على مستوى الإدارة الفرعية بصعود فريق " محلة ابو على" و تلتقى الفرق الصاعدة مع ختام التصفيات التمهيدية للتنافس على كأس بطولة الرئيس على مستوى المديرية .

من جانبه أكد الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن كأس الرئيس لحياة كريمة يأتي ضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030 و تضافر جهود الدولة و تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية نحو الإهتمام بالشباب من خلال تقديم البرامج الرياضية المتنوعة باعتبارها حقا من حقوقهم و خاصة بقرى حياة كريمة التى تسعى لتحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع القروي بتوفير كافة الخدمات و منها ممارسة الرياضة .

تستمر مباريات كأس الرئيس لحياة كريمة، بمحافظة كفر الشيخ لمواليد 2005، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة وإشراف تنفيذى الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية و فريق عمل الإدارة و يتابع التنفيذ مديرى الإدارات الفرعية وفرق عمل مراكز الشباب .



فريق مشارك في كأس الرئيس



احدى الفرق المشاركة