انطلاق الماراثون الرياضى بجامعة حلوان بمشاركة 1000 طالب

كتب محمد صبحى

أطلق الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان ، شارة بدء المارثون الرياضي، بحضور الدكتور حسام رفاعي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى فؤاد عطية القائم بعمل نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، الدكتور وليد السروجى عميد كلية الطب والقائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعدد كبير من عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس، الدكتور أحمد فاروق مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، الدكتور أشرف رضا، مستشار رئيس الجامعة للفنون.

كما شارك رئيس الجامعة الطلاب في فعاليات الماراثون الذي شارك به حوالي ألف طالب وطالبة بالحرم الجامعي من كليات الجامعة المختلفة، وتضمن المارثون سباق الطلبة وسباق الطالبات، وسباق ذوي الهمم، وسباق العاملين وأعضاء هيئة التدريس.

وقد أقيم المارثون تحت إشراف هشام رفعت أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب ، والأستاذ راشد محمد عصام مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب، وأيمن عز الدين مدير إدارة النشاط الرياضي.

رحب الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة حلوان، بالطلاب المشاركين، متمنيا لهم التوفيق، موضحاً أن المارثون جاء في إطار اهتمام جامعة حلوان بالرياضة وخاصة رياضة الجري التي تساهم في انخفاض نسبة الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، وخفض احتمالية الإصابة بالسرطان والإصابة بالأمراض العصبية وبناء عظام وعضلات قوية ، بجانب حرق الكثير من السعرات الحرارية والحفاظ على وزن صحي، وتحسين أنماط النوم والحالة النفسية.

وأكد رئيس الجامعة علي ضرورة استغلال الطاقات الشبابية فهم أحد أولويات الدولة المصرية، والعمل على ﺩﻋﻡ ﺍﻟﻘيم ﺍﻟﺨﻠﻘﻴﺔ ﻭﺍﻟﺭوحية ﻭﺘﻨﻤﻴﺔ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻭﻻﺀ ﻟﻠﻭﻁﻥ ﻭﺍﻟﺤﻔﺎﻅ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﻤﺘﻠﻜﺎﺕ ﺍﻟﻌﺎﻤﺔ، مضيفاً أن مثل هذه الأنشطة تساهم في اكتشاف المواهب الرياضيّة عند الشباب ودعم الأبطال الرياضيين من الشباب.

هذا وعقب الماراثون انطلق ماراثون رياضي ضمن فعاليات اليوم العالمي لمكافحة الفساد وإطلاق المبادرة العالمية GRACE في جامعة حلوان في مجال التعليم وتمكين الشباب.