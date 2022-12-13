اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 08:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عربية

اليمن يدعو لتعزيز التعاون السياحى بين الدول العربية

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:06 م
اليمن يدعو لتعزيز التعاون السياحى بين الدول العربية وزير السياحة اليمني معمر الإرياني
بيشوى رمزى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد وزير السياحة اليمني معمر الإرياني، رئيس الدورة السابقة لمجلس وزراء السياحة العرب، ضرورة تعزيز التعاون السياحي بين الدول العربية، ومواكبة العصر في مجال السياحة وما يشهده من تطور رقمي.


وقال، خلال كلمته أمام اجتماع مجلس وزراء السياحة العرب، والذى انعقد اليوم الثلاثاء بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، إن قطاع السياحة باليمن تعرض لخسائر فادحة جراء استهداف الحوثيين للبنية التحتية من مطارات وفنادق ومتاحف والإضرار بالبيئة ووصل الأمر إلى تهريب الآثار اليمنية الشاهدة على حضارة اليمن العريقة.


وأضاف الإرياني إنه في وقت تمد الشرعية اليمنية ممثلة في المجلس الرئاسي والحكومة أيديها بالسلام بدعم من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية، يستمر الحوثي في رفض هذه المبادرات مثمنا مواقف المملكة العربية السعودية تجاه اليمن، في كافة المجالات.


ودعا الوزير اليمني إلى بذل مزيد من الجهود للنهوض بالسياحة العربية والبحث عن حلول للمشكلات التي تواجه السياحة في الدول العربية تكون عملية وقابلة للتنفيذ، بهدف جذب السياحة العالمية للمنطقة العربية.


 


اليمن

جامعة الدول العربية

معمر الإرياني

مجلس وزراء السياحة العرب



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة