اليوم السابع
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الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 05:15 م
أكرم القصاص
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اليابان تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 04:00 م
اليابان تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين اليابان
أ ش أ

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قال وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي "إن الحكومة تدرس دعم انضمام الاتحاد الإفريقي لمجموعة العشرين".
 
وأضاف هاياشي - حسبما ذكرت هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الثلاثاء أن الاتحاد الإفريقي يعالج قضايا إقليمية مثل السلام والاستقرار في إفريقيا، فضلا عن الاستجابة لعدوى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، كما يلعب دورا أكبر في المجتمع الدولي.
 
ونوه إلى أن اليابان تعتزم تعزيز تعاونها مع الدول الأفريقية في مثل هذا الوقت الذي يتطلب توحيد المجتمع الدولي.
 
ويتألف الاتحاد الأفريقي من 55 عضوا، وهو أحد أكبر التكتلات الإقليمية في العالم.

اليابان

الاتحاد الإفريقي

مجموعة العشرين

وزارة الخارجية اليابانية



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