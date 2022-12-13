الولايات المتحدة تصف محادثات وفدها مع الصين بـ"الصريحة والجوهرية"

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية اليوم الثلاثاء، عن المسئول الأمريكي - الذي لم تسمه - القول إن المحادثات تناولت ملفي كوريا الشمالية وأوكرانيا، مشيرا إلى أن زيارة الوفد الأمريكي للصين، تهدف إلى التحضير لزيارة وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مطلع العام المقبل.

من جهتها، أعلنت بكين أن الوفد الأمريكي ناقش سبل تحسين العلاقات الثنائية بين البلدين، وملف تايوان.

وأوضحت بكين أن المحادثات - التي شارك فيها مساعد وزير الخارجية لشؤون شرق آسيا دانيال كريتنبرينك ومديرة مجلس الأمن القومي للصين وتايوان لورا روزنبرغر ونائب وزير الخارجية الصينية شي فينغ - عقدت يومي الأحد والاثنين الماضيين في مقاطعة خبي الشمالية.

تأتي زيارة الوفد الأمريكي بعدما تعهّد الرئيسان الصيني شي جين بينج والأميركي جو بايدن، بإصلاح العلاقات خلال بالي في إندونيسيا الشهر الماضي.

والأسبوع الماضي، أفادت الخارجية الأمريكية بأن الوفد سيحضر لزيارة بلينكن المقررة إلى الصين مطلع 2023، والتي ستكون أول زيارة يجريها وزير خارجية أمريكية إلى البلاد منذ أربع سنوات.