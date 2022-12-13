المفوضية الأوروبية تعتمد برامج جديدة لدعم اللاجئين بأكثر من 1.2 مليار يورو

أ.ش.أ

اعتمدت المفوضية الأوروبية أربعة برامج جديدة لدعم اللاجئين وإدارة مراقبة الحدود في تركيا بأكثر من 1.2 مليار يورو، منهم حزمة بقيمة 220 مليون يورو لتحسين مراقبة الحدود على الحدود الشرقية لتركيا، وبذلك يصل إجمالي مساعدات الاتحاد الأوروبي المعتمدة في عام 2022 إلى 1.235 مليار يورو لمواصلة دعم اللاجئين في تركيا وتلبية الاحتياجات الأساسية لهم ومساعدة الفئات الأكثر ضعفًا.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نقلته عبر موقعها الرسمي قبل ساعات - أن هذه الأموال هي جزء من 3 مليارات يورو إضافية، تم الإعلان عنها في يونيو 2021، بعد موافقة المجلس الأوروبي لمواصلة مساعدة اللاجئين في تركيا حتى عام 2023.

وتشمل حزمة المساعدة الجديدة تخصيص 400 مليون يورو لمواصلة المساعدة النقدية لدعم اللاجئين في تلبية احتياجاتهم الأساسية اليومية في إطار شبكة الأمان الاجتماعي في حالات الطوارئ (ESSN)، وهو أحد البرامج الرئيسية في إطار مرفق اللاجئين في تركيا.

وأضاف: أنه سيتم تخصيص 234 مليون يورو لمشاريع تنفيذ استراتيجية التوظيف التركية والبرنامج الاجتماعي والاقتصادي المستدام للاجئين.

كما ستركز المساعدة على زيادة قابلية اللاجئين للتوظيف في السوق المحلي، بما في ذلك من خلال توفير التدريب المهني والتدريب على المهارات، من بين أشكال الدعم الأخرى، وكذلك 381 مليون يورو لمواصلة برنامج تكميلي ركز على تقديم الدعم النقدي للاجئين الأكثر ضعفاً (كبار السن والمعوقون وغيرهم).