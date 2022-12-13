المغرب وكازاخستان يوقعان اتفاق تعاون للتصدي للفكر المتطرف

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وقعت وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية المغربية والإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان، بالعاصمة المغربية الرباط، اتفاقا للتعاون الإسلامي من أجل تبادل الخبرات في شتى نواحي المجال الديني.



ويهدف الاتفاق، الذي وقعه وزير الأوقاف المغربي أحمد التوفيق، ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي كازاخستان المفتي الأعلى بجمهورية كازاخستان ناوريزباي حاج تاغانولي، تبادل الدعوات للمشاركة في المؤتمرات والندوات الإسلامية، وكذا المعلومات والأفكار للتصدي للفكر المتطرف.



وينص الاتفاق أيضا على تبادل التجارب في مجال تنظيم موسم الحج وتوعية الحجاج من كلا البلدين، وتقاسم الخبرات في بناء المساجد والمرافق التابعة لها، ومجال صيانة البنايات الإسلامية، وكذا دعوة الطرف المغربي للعلماء والمقرئين من كازاخستان لحضور الدروس الحسنية، وكذلك مشاركة مقرئي كازاخستان في جائزة محمد السادس الدولية في حفظ القرآن الكريم وترتيله وتجويده، ووضع تجربة المغرب في مجال تأهيل الأئمة والمرشدين والمرشدات للطرف الكزاخي.



وقال وزير الأوقاف المغربي - في تصريحات - إن هذا الاتفاق "يشمل تبادل المعلومات بين الجانبين لما فيه مصلحة الإسلام في اعتداله ووسطيته وما يخدم تحصين المسلمين من كل الأفكار الهدامة، ولاسيما أفكار التكفير والإرهاب"، مضيفا أن "العمليات المرتقبة من خلال هذا الاتفاق تتمثل في تبادل الخبرة في إدارة الشأن الديني وتبادل الطلبة والعلماء والقراء".