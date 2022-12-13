المشدد 6 سنوات لسيدة وعاطل بتهمة الإتجار بالهيروين فى بورسعيد 

قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار أحمد مندور عبد الله، وعضوية المستشارين أشرف محمد الجميل وشريف فتحي تامر أحمد رضا، الرؤساء بالمحكمة، وسكرتارية إسماعيل عوكل، بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات علي سيدة وعاطل بتهمة الاتجار في الهيروين ببورسعيد.

وتعود أحداث الواقعة إلى يوم 30 من شهر 8 لسنه 2022 بدائرة قسم العرب بمحافظة بورسعيد حيث أحرز كل من "م ع ا- ف ع"، بقصد الإتجار جوهر الهيروين المخدر في غير الأحوال المصرح بها قانونا، وأحرز الأول سلاح ابيضا مطواة بدون مصوغ من الضرورة.

واستمعت محكمة جنايات بورسعيد إلى رائد الشرطة محمد سمير محمد المكاوي مفتش بالادارة العامة لمكافحة المخدرات ببورسعيد، والذي شهد بأنه بضبط وتفتيش المتهمين بإذن من النيابة العامة عثر بحوزة الأول على 91 لفافة لجوهر الهيروين المخدر ومبلغ مالي وهاتف محمول وسلاح ابيض، وعثر بحوزة المتهمة الثانية على عدد 67 من المواد المخدرة للاتجار، والمبلغ المالي من حصيلته، والهاتف المحمول للتواصل مع العملاء، والسلاح الأبيض للدفاع عن التجارة بالمخدرات، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات لجوهر الهروين المخدر المدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات.

وحكمت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة العاطل والسيدة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات، وتغريم كلا منهما 100000 جنيها عما أسند إليهما، ومصادرة المخدر والسلاح الأبيض المضبوطين، وألزمتهما المصاريف الجنائية.