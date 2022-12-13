اليوم السابع
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أكرم القصاص
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المسؤول الأممي مارتن جريفيث يصل أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام

الثلاثاء، 13 ديسمبر 2022 12:00 ص
المسؤول الأممي مارتن جريفيث يصل أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام المسؤول الأممي مارتن جريفيث
أ ش أ

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وصل المسؤول الأممي مارتن جريفيث، إلى أوكرانيا في زيارة تستغرق 4 أيام، في الوقت الذي يسعى فيه المسؤولون الأوكرانيون إلى إصلاح منشآت الطاقة المتضررة والتي تتسبب في حدوث انقطاعات في إمدادات الكهرباء.


وذكر بيان لمكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية - أوردته قناة (سكاي نيوز) البريطانية - أن وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن جريفيث، سيزور مدينة "ميكولايف" جنوبي أوكرانيا، بالإضافة إلى مدينة "خيرسون" التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها الشهر الماضي.


وأضاف البيان أن جريفيث سيقف على تأثير الاستجابة الإنسانية والتحديات الجديدة التي نشأت في ظل تزايد الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية وسط درجات الحرارة شديدة البرودة خلال فصل الشتاء.


وفي خيرسون، سيتفقد جريفيث الملاجئ التي تقام لسكان المدينة لكي يحصلوا على الدفء والأمان في حال انقطعت إمدادات التدفئة أو الكهرباء أو المياه عن منازلهم. 


وأشار البيان إلى أن حوالي 18 مليون شخص، أو ما يقرب من 40% من السكان الأوكرانيين، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية، موضحا أن موجة الهجمات الروسية الأخيرة على منشآت الطاقة "تركت ملايين الأشخاص من دون وسائل تدفئة أو مياه نظيفة أو كهرباء في منازلهم بالتزامن مع دخول ظروف الطقس الشتوية الباردة".


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