المؤبد غيابيا لعامل دوكو لحيازته 10 قطع حشيش فى الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار أحمد عبد الفتاح رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار خالد محمد قاسم والمستشار وفيق شوقى ملك والمستشار وائل حمدى مقلد، بالسجن المؤبد غيابيا، للمتهم " ط.د.ع" وغرامة مالية مائة ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة،

تعود أحداث القضية المقيدة، برقم 24998 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة الدخيلة، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطار من ضباط قسم شرطة الدخيلة يفيد بضبط المتهم، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بدائرة القسم.

كشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة الدخيلة، أنه حال المرور الأمنى بشوراع القسم وما أن شاهد المتهم " ط.د.ع" عامل دكو سيارات قام بالتخلى عن علبة سجائر كانت بحوزته وانبثر منه قطعة لمخدر الحشيش، فتم ضبطه، وبتفتيش علبة السجائر عثر بداخلها على 9 قطع لمخدر الحشيش، وبتفتيشه عثر معه على مبلغ مالى وهاتف محمول وسلاح أبيض مطوة، وبمواجهته أقر بحيازته المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسلاح للدفاع عن تجارته الغير مشروعة، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهم على النيابة قررت إحالته الى محكمة جنايات الإسكندرية، التى أصدرت حكمها على المتهم.